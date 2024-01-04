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В Польше не исключают провокации в нарушении российской ракетой воздушного пространства

В Польше не исключают провокации в нарушении российской ракетой воздушного пространства

Киев • УНН

 • 32397 просмотра

Польский чиновник Яцек Севера предполагает, что нарушение российской ракетой воздушного пространства могло быть провокацией

Глава польского Бюро национальной безопасностии Яцек Севера в среду заявил, что не может исключить, что нарушение 29 декабря воздушного пространства Польши, по данным Варшавы, российской ракетой, было провокацией, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

"Я не могу этого исключать. (Наши) союзники также не исключают этого", - сказал Севера в интервью TVN24, когда его спросили, считает ли он, что нарушение скорее было провокацией, а не случайностью.

"Трудно предположить, что нарушение границы Польши на 40 километров (вглубь) было случайным. Такая траектория очень существенно нарушает воздушное пространство", - отметил он.

Севера сказал, что недавняя смена правительства в Варшаве и среди высших военных чиновников Польши также могла быть фактором.

"Администрация кремля осознает, что в очень трудный момент в Польше правительство переходит к администрации, которая не находилась у власти восемь лет, - указал он. - По этой причине риск тестирования высок".

Севера также отметил, что недавние сбои в работе глобальной системы позиционирования (GPS) в Польше и Балтийском регионе вызывают беспокойство.

"Если мы добавим такие инциденты, как сбой в работе системы GPS... которые кажутся, скажем так, неспецифичными, на самом деле это очень беспокоит военных планистов", - указал он.

"Это касается глушения сигнала союзников вблизи Сувалкского коридора, вокруг портов Гдыни, через которые прибывает союзная (военная) помощь, и датских проливов, и это не затрагивает (российскую) систему ГЛОНАСС", что является российским эквивалентом западной GPS, сказал Севера.

Дополнение

В конце декабря польские военные заявили, что объект, который они идентифицировали как российскую управляемую ракету, нарушил воздушное пространство страны 29 декабря со стороны границы с Украиной и покинул ее через три минуты после вхождения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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