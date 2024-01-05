Умеров обсудил нарушение ракетой рф воздушного пространства Польши с министром обороны страны

Министры обороны Украины и Польши Рустем Умеров и Владислав Косиняк-Камыш обсудили недавний инцидент с нарушением российской ракетой воздушного пространства Польши, сообщает польское оборонное ведомство, пишет УНН.

Безопасность в регионе, поддержка Украины в защите от россии и недавний инцидент в польском воздушном пространстве у границы с Украиной стали главными темами сегодняшнего разговора между вице-премьером, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем и министром обороны Украины Рустемом Умеровым - говорится в сообщении польского министерства.

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В конце декабря польские военные заявили, что объект, который они идентифицировали как российскую управляемую ракету, нарушил воздушное пространство страны 29 декабря со стороны границы с Украиной и покинул его через три минуты после вхождения.

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в среду заявил, что не может исключить, что нарушение 29 декабря воздушного пространства Польши, по данным Варшавы, российской ракетой, было провокацией.

Умеров проинформировал министра обороны Польши о ситуации на фронте и пригласил его в Киев