Умеров: звільнення Олещука – це ротація
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров заперечив зв'язок між звільненням Олещука та загибеллю пілота Олексія Меся. Умеров назвав це ротацією та підтвердив, що Україна розслідує обставини смерті пілота.
Міністр оборони України Рустем Умеров не підтвердив, що відставка Олещука пов'язана із загибеллю одного з найкращих пілотів України Олексія Меся. Пише УНН із посиланням на CNN.
Міністр оборони України Рустем Умеров заперечив, що звільнення Олещука пов'язане із загибеллю пілота Олексія Меся.
Це два окремих питання… на даному етапі я б не пов’язував їх. Я б, напевно, сказав, що це ротація
Умеров назвав смерть пілота "прикрою" і підтвердив, що Україна розслідує те, що сталося.
Довідка
Під час відбиття ракетної атаки рф 26 серпня 2024 року, за штурвалом F-16 загинув льотчик Олексій Месь (позивний "Мунфіш"). Йому було 30 років.
Розслідування причини катастрофи наразі тривають, втім вона трапилась не безпосередньо через удар російських військ. Причини аварії має з'ясувати спеціальна комісія Міністерства оборони, яка нині працює в районі падіння літака.