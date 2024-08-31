Умеров: увольнение Олещука - это ротация

Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтвердил, что отставка Олещука связана с гибелью одного из лучших пилотов Украины Алексея Меся. Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отрицает, что увольнение Олещука связано с гибелью пилота Алексея Меся.

Это два отдельных вопроса... на данном этапе я бы не связывал их. Я бы, наверное, сказал, что это ротация - сказал руководитель оборонного ведомства в интервью Алексу Марквардту из CNN в программе «Ситуационная комната».

Умеров назвал смерть пилота «досадной» и подтвердил, что Украина расследует произошедшее.

Справка

Во время отражения ракетной атаки рф 26 августа 2024 года, за штурвалом F-16 погиб летчик Алексей Месь (позывной «Мунфиш»). Ему было 30 лет.

Расследование причины катастрофы пока продолжаются, впрочем она случилась не непосредственно из-за удара российских войск. Причины аварии должна выяснить специальная комиссия Министерства обороны, которая сейчас работает в районе падения самолета.