Уламки збитого російського дрона пошкодили будинки на Кіровоградщині
Київ • УНН
У Дмитрівській громаді Кіровоградської області уламками збитого ворожого БПЛА пошкоджено вікна кількох житлових будинків. Постраждалих немає, проводиться обстеження території.
У Кіровоградській області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника пошкоджені вікна кількох житлових будинків, втім обійшлось без постраждалих. Про це у середу повідомив голова ОВА Андрій Райкович, передає УНН.
Чергова масована ворожа атака. На Кіровоградщині, в Дмитрівській громаді, уламками збитого ворожого дрона пошкодило вікна кількох житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих
За його словами, після тривоги розпочато обстеження території.
Доповнення
Армія рф сьогодні, 15 січня, завдала масованого удару по Україні. Вибухи пролунали в низці областей, зокрема на заході. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що під час сьогоднішнього удару рф атакувала енергетичну інфраструктуру регіону.