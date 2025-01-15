Обломки сбитого российского дрона повредили дома на Кировоградщине

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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 110729 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 139158 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 120526 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 157711 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 137853 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

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Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 135563 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 235109 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288145 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226681 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

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Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 284235 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обломки сбитого российского дрона повредили дома на Кировоградщине

Обломки сбитого российского дрона повредили дома на Кировоградщине

Киев  •  УНН

 • 5910 просмотра

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В Дмитровской громаде Кировоградской области обломками сбитого вражеского БПЛА повреждены окна нескольких жилых домов. Пострадавших нет, проводится обследование территории.

В Кировоградской области в результате обломков сбитого российского беспилотника повреждены окна  нескольких жилых домов, впрочем обошлось без пострадавших. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Андрей Райкович, передает УНН

Очередная массированная вражеская атака. На Кировоградщине, в Дмитровской громаде, обломками сбитого вражеского дрона повреждены окна нескольких жилых домов.  К счастью, обошлось без пострадавших

- написал Райкович.

По его словам, после тревоги начато обследование территории.

Дополнение 

Армия рф сегодня, 15 января, нанесла массированный удар по Украине. Взрывы прогремели в ряде областей, в частности на западе.  Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время сегодняшнего удара рф атаковала энергетическую инфраструктуру региона.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
andrii-sadovyiАндрей Садовый
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