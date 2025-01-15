Обломки сбитого российского дрона повредили дома на Кировоградщине
Киев • УНН
В Дмитровской громаде Кировоградской области обломками сбитого вражеского БПЛА повреждены окна нескольких жилых домов. Пострадавших нет, проводится обследование территории.
В Кировоградской области в результате обломков сбитого российского беспилотника повреждены окна нескольких жилых домов, впрочем обошлось без пострадавших. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Андрей Райкович, передает УНН.
Очередная массированная вражеская атака. На Кировоградщине, в Дмитровской громаде, обломками сбитого вражеского дрона повреждены окна нескольких жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших
По его словам, после тревоги начато обследование территории.
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Армия рф сегодня, 15 января, нанесла массированный удар по Украине. Взрывы прогремели в ряде областей, в частности на западе. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время сегодняшнего удара рф атаковала энергетическую инфраструктуру региона.