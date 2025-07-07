Уламки ворожого безпілотника впали в одному з районів Києва
Київ • УНН
У ніч на 7 липня у Києві уламки збитого ворожого безпілотника впали в Деснянському районі. Пожежі не зафіксовано, працювали сили ППО.
У Києві вночі 7 липня уламки ворожого безпілотника впали в одному з районів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Отримуємо повідомлення про наслідки атаки у Деснянському районі. Попередньо, там впали частини збитого БпЛА, без пожежі
Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 7 липня у Києві працювали сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаку російських ударних безпілотників, що наближалися до столиці з півночі.
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