Уламки ворожого безпілотника впали в одному з районів Києва

У Києві вночі 7 липня уламки ворожого безпілотника впали в одному з районів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Отримуємо повідомлення про наслідки атаки у Деснянському районі. Попередньо, там впали частини збитого БпЛА, без пожежі - йдеться у дописі чиновника.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 7 липня у Києві працювали сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаку російських ударних безпілотників, що наближалися до столиці з півночі.

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