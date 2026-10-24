Уламки дронів пошкодили авто в центрі Києва, є постраждалий
Київ • УНН
Увечері 24 жовтня уламки безпілотника впали на парковку в Шевченківському районі Києва. Пошкоджено авто, одному постраждалому надали допомогу.
Ворог ввечері у суботу, 24 жовтня, атакував Київ безпілотниками. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.
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За його словами, у Шевченківському районі, в середмісті столиці уламки БпЛА впали на відкриту територію парковки.
Пошкоджені авто, без загоряння. ... Одному постраждалому внаслідок падіння уламків у середмісті столиці медики надали допомогу на місці
Нагадаємо
Ворог системно б'є по цифровій інфраструктурі, лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький.
Частину Києва та області перевели на екстрені відключення24.10.26, 11:13 • 4672 перегляди