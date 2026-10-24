Осколки дронов повредили автомобиль в центре Киева, есть пострадавший

Враг вечером в субботу, 24 октября, атаковал Киев беспилотниками. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует УНН.

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По его словам, в Шевченковском районе, в центре столицы, обломки БПЛА упали на открытую территорию парковки.

Повреждены автомобили, без возгорания. ... Одному пострадавшему в результате падения обломков в центре столицы медики оказали помощь на месте - констатировал Кличко.

Напомним

Враг систематически наносит удары по цифровой инфраструктуре, только за сентябрь в Киеве повреждено около десяти дата-центров. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий.

Часть Киева и области перевели на экстренные отключения