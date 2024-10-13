Уламками безпілотників пошкоджено три приватні будинки – голова Київської ОВА про наслідки нічної атаки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки безпілотників у Київській області пошкоджено три приватні будинки. Силами ППО всі ворожі повітряні цілі були знищені, постраждалих серед населення немає.
Внаслідок нічної атаки безпілотників у Київській області від падіння уламків незначних пошкоджень зазнали три приватні будинки. Тривога в області тривала більше десяти годин. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, пише УНН.
Голова ОВА зазначив, що силами ППО усі ворожі повітряні сили були знищені.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. В двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. Пошкодження незначні. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків атаки ворога", - повідомив Руслан Кравченко.
Нагадаємо
В ніч з 12 на 13 жовтня ворог запустив по Україні 68 безпілотників.