Обломками беспилотников повреждены три частных дома - глава Киевской ОВА о последствиях ночной атаки
Киев • УНН
В результате ночной атаки беспилотников в Киевской области повреждены три частных дома. Силами ПВО все вражеские воздушные цели были уничтожены, пострадавших среди населения нет.
В результате ночной атаки беспилотников в Киевской области от падения обломков незначительные повреждения получили три частных дома. Тревога в области продолжалась более десяти часов. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пишет УНН.
Председатель ОВА отметил, что силами ПВО все вражеские воздушные силы были уничтожены.
«Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. В двух районах области в результате падения обломков повреждены три частных дома. Повреждения незначительные. Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий атаки врага», - сообщил Руслан Кравченко.
Напомним
В ночь с 12 на 13 октября враг запустил по Украине 68 беспилотников.