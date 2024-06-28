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“Укрзалізниця” побудує розподілену генерацію електроенергії, що забезпечуватиме потреби компанії

Київ • УНН

 • 21924 перегляди

Укрзалізниця, один з найбільших споживачів електроенергії в Україні, планує побудувати розподілену систему генерації електроенергії для задоволення своїх потреб та потреб підключених споживачів через значний дефіцит електроенергії, що обмежує процес транспортування.

“Укрзалізниця” побудує розподілену генерацію електроенергії, що забезпечуватиме потреби компанії

"Укрзалізниця", як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу. Тому "УЗ" планує побудувати розподілену генерацію електроенергії, яка забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає УНН.

Деталі

Наразі Укрзалізниця, як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності. За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже Укрзалізниця також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання

- йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, "УЗ" має намір побудувати розподілену генерацію електроенергії, зареєструвавши окрему юридичну особу — ТОВ "УЗ Енерго", яка забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Новостворена компанія "УЗ Енерго" має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки

- зазначають в “УЗ”.

Нагадаємо

Завтра, 29 червня, в Україні всю добу будуть діяти графіки погодинних відключень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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