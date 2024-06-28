"Укрзализныця", как один из крупнейших потребителей электрической энергии в Украине, испытывает существенный дефицит электрической энергии. Введенные лимиты на потребление электроэнергии лишь на 75% покрывают реальные потребности общества для обеспечения перевозочного процесса. Поэтому "УЗ" планирует построить распределенную генерацию электроэнергии, которая будет обеспечивать потребности компании и потребителей, которые присоединены к сетям общества. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

Детали

Сейчас Укрзализныця, как один из крупнейших потребителей электрической энергии в Украине, испытывает существенный дефицит электрической энергии. Введенные лимиты на потребление электроэнергии лишь на 75% покрывают реальные потребности общества для обеспечения перевозочного процесса и текущей хозяйственной деятельности. По имеющимся прогнозам с приближением осенне-зимнего периода усиление дефицита в электроснабжении может повлиять на бесперебойное движение поездов и негативно сказаться на предоставлении коммунальных услуг для бытовых потребителей, ведь Укрзализныця также является оператором системы распределения электроэнергии и водоснабжения - говорится в сообщении.

В связи с этим, "УЗ" намерена построить распределенную генерацию электроэнергии, зарегистрировав отдельное юридическое лицо - ООО "УЗ Энерго", которая будет обеспечивать потребности компании и потребителей, которые присоединены к сетям общества.

Вновь созданная компания "УЗ Энерго" должна построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт. Прежде всего они будут установлены в областных центрах и присоединены к сетям общества, от которых запитаны объекты железнодорожного транспорта, социальной сферы, а также объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики - отмечают в "УЗ".

Напомним,

Завтра, 29 июня, в Украине все сутки будут действовать графики почасовых отключений.