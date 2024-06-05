"Укрпошта" вводить послугу оплати упаковки одержувачем
Київ • УНН
"Укрпошта" впроваджує послугу, що дозволяє одержувачам оплачувати тару для посилок, позбавляючи від необхідності купувати коробки або упаковку окремо.
"Укрпошта" з 5 червня вводить послугу, за допомогою якої оплачувати тари для відправки посилок зможуть одержувачі. Це позбавить від необхідності купувати коробки або упаковку для посилок окремо, повідомив генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський 5 червня у своєму Telegram - каналі, передає УНН.
Смілянський зазначив, що тривалий час клієнти та працівники Укрпошти питали про оплату тари для відправки отримувачем. Щоб не треба було окремо купляти коробки чи пакунки.
Тож відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти. Відправляйте з нами та обирайте хто, де, коли і за що платить
Також Смілявський анонсував, що незабаром буде доступна послуга "доставка на наступний день".
Нагадаємо
В "Укрпошті" заявили, що невручені протягом шести місяців посилки продаватимуть на аукціонах.