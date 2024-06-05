"Укрпочта" вводит услугу оплаты упаковки получателем

"Укрпочта" с 5 июня вводит услугу, с помощью которой оплачивать тары для отправки посылок могут получатели. Это избавит от необходимости покупать коробки или упаковку для посылок отдельно, сообщил генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский 5 июня в своем Telegram - канале, передает УНН.

Смелянский отметил, что длительное время клиенты и работники Укрпочты спрашивали об оплате тары для отправки получателем. Чтобы не надо было отдельно покупать коробки или пакеты.

Поэтому с сегодняшнего дня такая услуга становится доступной во всех отделениях Укрпочты. Отправляйте с нами и выбирайте кто, где, когда и за что платит - написал Смелявский.

Также Смелянский анонсировал, что в скором времени будет доступна услуга "доставка на следующий день".

Напомним

В "Укрпочте" заявили, что неврученные в течение шести месяцев посылки будут продавать на аукционах.