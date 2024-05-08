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"Укренерго" обмежить енергопостачання промисловості та бізнесу

"Укренерго" обмежить енергопостачання промисловості та бізнесу

Київ • УНН

 • 21499 перегляди

Через масований ракетний та безпілотний обстріл енергетичних об'єктів з боку росії, що спричинив дефіцит електроенергії, Укренерго змушене обмежити електропостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00 у всіх регіонах України, щоб уникнути аварійних відключень для населення.

"Укренерго" вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00 в Україні через дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти. 

Про це УНН повідомляє з посиланням на "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина обмежень – дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти", - йдеться в повідомленні. Окрім того, наголошується, що якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні. "Щоб цього уникнути, ощадливо споживайте електроенергію з 18:00 по 23:00

- наголосили в «Укренерго». 

В "Укренерго" радять побутовим споживачам не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч, вимикати світло в порожніх приміщеннях."Бізнес та промисловість: зменшить освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, перегляньте виробничі процеси, максимально залучайте імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше у Міненерго повідомлялося, що у зв'язку з масованою ракетною атакою росії на енергоінфраструктуру України, сьогодні в країні можуть запровадити обмеження споживання електроенергії.

Через обстріли енергетичної інфраструктури Україна втратила понад 8 ГВт потужності – Гринчук08.05.24, 11:36 • 17579 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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