"Укренерго" обмежить енергопостачання промисловості та бізнесу
Київ • УНН
Через масований ракетний та безпілотний обстріл енергетичних об'єктів з боку росії, що спричинив дефіцит електроенергії, Укренерго змушене обмежити електропостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00 у всіх регіонах України, щоб уникнути аварійних відключень для населення.
"Укренерго" вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00 в Україні через дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти.
Про це УНН повідомляє з посиланням на "Укренерго".
Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина обмежень – дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти", - йдеться в повідомленні. Окрім того, наголошується, що якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні. "Щоб цього уникнути, ощадливо споживайте електроенергію з 18:00 по 23:00
В "Укренерго" радять побутовим споживачам не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч, вимикати світло в порожніх приміщеннях."Бізнес та промисловість: зменшить освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, перегляньте виробничі процеси, максимально залучайте імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше у Міненерго повідомлялося, що у зв'язку з масованою ракетною атакою росії на енергоінфраструктуру України, сьогодні в країні можуть запровадити обмеження споживання електроенергії.
Через обстріли енергетичної інфраструктури Україна втратила понад 8 ГВт потужності – Гринчук08.05.24, 11:36 • 17579 переглядiв