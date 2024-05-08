"Укрэнерго" ограничит энергоснабжение промышленности и бизнеса

"Укрэнерго" вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00 в Украине из-за дефицита электроэнергии, вызванного массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергетические объекты.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на "Укрэнерго".

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00. Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина ограничений - дефицит электроэнергии, вызванный массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергетические объекты", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что если вечером потребление продолжит расти, "Укрэнерго" будет вынуждено прибегнуть к крайней мере сбалансирования энергосистемы - применить аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине. "Чтобы этого избежать, экономно потребляйте электроэнергию с 18:00 по 23:00 - отметили в "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" советуют бытовым потребителям не включать все мощные электроприборы одновременно, перенести стирку на ночь, выключать свет в пустых помещениях. "Бизнес и промышленность: уменьшит освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, пересмотрите производственные процессы, максимально привлекайте импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее в Минэнерго сообщалось, что в связи с массированной ракетной атакой России на энергоинфраструктуру Украины, сегодня в стране могут ввести ограничения потребления электроэнергии.

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