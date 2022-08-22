Українці зможуть користуватися в Польщі електронними водійськими правами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Водійське посвідчення та техпаспорт із "Дії" можна буде перемістити у польський застосунок mObywatel. Функцію планують запустити до кінця 2022 року. Про це під час брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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"Сьогодні ми вперше будемо презентувати нову послугу, яку ми запускаємо спільно з нашими польськими колегами – це можливість із "Дії" пошерити свої водійські посвідчення та технічний паспорт на авто в польський застосунок й таким чином отримати електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт для використання в Польщі, щоб наші українці яких зараз там кілька мільйонів могли використовувати електронне водійське посвідчення, електронний технічний паспорт", – розповів Федоров.
Деталі
За словами міністра, це відкриває для України великі можливості у Європейському Союзі, тому що зараз вивчаються напрямки електронних документів в ЄС.
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"Ми долучені до робочих груп, які займаються цим питанням. По суті Україна та Польща отримують ексклюзивний, унікальний досвід використання електронних документів не тільки в середині своїх держав, а ще й при обміні документами між державами. Ми зараз будемо працювати над тим, щоб польські електронні документи могли приймати та зчитувати в Україні", - зазначив Федоров.
Державний секретар з питань цифровізації, урядовий уповноважений з питань кібербезпеки Януш Цешинський повідомив, що планують запустити цю функцію до кінця року.
"Ми погодили, що будемо завершувати цей функціонал, щоб до кінця року він вже працював У нас вже є технічний прототип, усі деталі вже зроблені, але потрібно ще вирішити бюрократичні питання", - сказав Цешинський.
Доповнення
Уряд дозволив українцям використовувати документи з "Дії" у 58 країнах.