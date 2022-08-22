Українці зможуть користуватися в Польщі електронними водійськими правами

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61424 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69267 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81331 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86769 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97319 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150507 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70840 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151009 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109753 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69419 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
45%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20392 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 21972 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23272 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12282 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13193 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61424 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150507 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174636 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151009 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96321 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98936 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43512 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46899 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61502 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Українці зможуть користуватися в Польщі електронними водійськими правами

Київ • УНН

 • 152898 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Водійське посвідчення та техпаспорт із "Дії" можна буде перемістити у польський застосунок mObywatel. Функцію планують запустити до кінця 2022 року. Про це під час брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Українці зможуть користуватися в Польщі електронними водійськими правами

Цитата

"Сьогодні ми вперше будемо презентувати нову послугу, яку ми запускаємо спільно з нашими польськими колегами – це можливість із "Дії" пошерити свої водійські посвідчення та технічний паспорт на авто в польський застосунок й таким чином отримати електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт для використання в Польщі, щоб наші українці яких зараз там кілька мільйонів могли використовувати електронне водійське посвідчення, електронний технічний паспорт", – розповів Федоров.

Деталі

За словами міністра, це відкриває для України великі можливості у Європейському Союзі, тому що зараз вивчаються напрямки електронних документів в ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі для біженців з України став доступний аналог "Дії" – mObywatel

"Ми долучені до робочих груп, які займаються цим питанням. По суті Україна та Польща отримують ексклюзивний, унікальний досвід використання електронних документів не тільки в середині своїх держав, а ще й при обміні документами між державами. Ми зараз будемо працювати над тим, щоб польські електронні документи могли приймати та зчитувати в Україні", - зазначив Федоров.

Державний секретар з питань цифровізації, урядовий уповноважений з питань кібербезпеки Януш Цешинський повідомив, що планують запустити цю функцію до кінця року.

"Ми погодили, що будемо завершувати цей функціонал, щоб до кінця року він вже працював У нас вже є технічний прототип, усі деталі вже зроблені, але потрібно ще вирішити бюрократичні питання", - сказав Цешинський.

Доповнення

Уряд дозволив українцям використовувати документи з "Дії" у 58 країнах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Наші за кордоном
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29