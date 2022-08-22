Украинцы смогут пользоваться в Польше электронными водительскими правами

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"Сегодня мы впервые будем презентовать новую услугу, которую мы запускаем совместно с нашими польскими коллегами – это возможность из "Дии" пошерить свои водительские удостоверения и технический паспорт на авто в польское приложение и таким образом получить электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт для использования в Польше, чтобы наши украинцы которых сейчас там несколько миллионов могли использовать электронное водительское удостоверение, электронный технический паспорт", – рассказал Федоров.

Детали

По словам министра, это открывает для Украины большие возможности в Европейском Союзе, потому что сейчас изучаются направления электронных документов в ЕС.

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"Мы приобщены к рабочим группам, которые занимаются этим вопросом. По сути Украина и Польша получают эксклюзивный, уникальный опыт использования электронных документов не только внутри своих государств, но еще и при обмене документами между государствами. Мы сейчас будем работать над тем, чтобы польские электронные документы могли принимать и считывать в Украине", – отметил Федоров.

Государственный секретарь по цифровизации, правительственный уполномоченный по вопросам кибербезопасности Януш Цешинский сообщил, что планируют запустить эту функцию до конца года.

"Мы согласовали, что будем завершать этот функционал, чтобы к концу года он уже работал. У нас уже есть технический прототип, все детали уже сделаны, но нужно еще решить бюрократические вопросы", - сказал Цешинский.

Дополнение

Правительство разрешило украинцам использовать документы из "Дии" в 58 странах.