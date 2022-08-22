Украинцы смогут пользоваться в Польше электронными водительскими правами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Водительское удостоверение и техпаспорт из "Дии" можно будет переместить в польское приложение mObywatel. Функцию планируют запустить до конца 2022 года. Об этом во время брифинга сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Цитата
"Сегодня мы впервые будем презентовать новую услугу, которую мы запускаем совместно с нашими польскими коллегами – это возможность из "Дии" пошерить свои водительские удостоверения и технический паспорт на авто в польское приложение и таким образом получить электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт для использования в Польше, чтобы наши украинцы которых сейчас там несколько миллионов могли использовать электронное водительское удостоверение, электронный технический паспорт", – рассказал Федоров.
Детали
По словам министра, это открывает для Украины большие возможности в Европейском Союзе, потому что сейчас изучаются направления электронных документов в ЕС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше для беженцев из Украины стал доступный аналог "Дии" – mObywatel
"Мы приобщены к рабочим группам, которые занимаются этим вопросом. По сути Украина и Польша получают эксклюзивный, уникальный опыт использования электронных документов не только внутри своих государств, но еще и при обмене документами между государствами. Мы сейчас будем работать над тем, чтобы польские электронные документы могли принимать и считывать в Украине", – отметил Федоров.
Государственный секретарь по цифровизации, правительственный уполномоченный по вопросам кибербезопасности Януш Цешинский сообщил, что планируют запустить эту функцию до конца года.
"Мы согласовали, что будем завершать этот функционал, чтобы к концу года он уже работал. У нас уже есть технический прототип, все детали уже сделаны, но нужно еще решить бюрократические вопросы", - сказал Цешинский.
Дополнение
Правительство разрешило украинцам использовать документы из "Дии" в 58 странах.