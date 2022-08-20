Уряд дозволив українцям використовувати документи з "Дії" у 58 країнах: перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Кабінет міністрів дозволив громадянам України використовувати персональні дані із додатка "Дія" за кордоном у 58 країнах. Про це йдеться у постанові уряду № 910, передає УНН.
Деталі
Відтепер, українці можуть користуватися закордоном своїми електронними документами та іншими персональними даними з додатка “Дія”.
Інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
Згідно з документом, використовувати дані з "Дії" мають право іноземні установи в державах, які дбають про захист персональних даних.
Серед таких країн:
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- Австралія
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- Азербайджанська республіка
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- Аргентинська Республіка
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- Буркіна-Фасо
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- Велике Герцогство Люксембург
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- Грецька Республіка
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- Грузія
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- Держава Ізраїль
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- Ірландія
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- Ісламська Республіка Мавританія
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- Італійська Республіка
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- Канада
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- Князівство Андорра
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- Князівство Ліхтенштейн
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- Князівство Монако
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- Королівство Бельгія
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- Королівство Данія
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- Королівство Іспанія
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- Королівство Марокко
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- Королівство Норвегія
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- Королівство Таїланд
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- Королівство Швеція
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- Латвійська Республіка
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- Литовська Республіка
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- Нідерланди
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- Нова Зеландія
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- Об'єднані Арабські Емірати
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- Португальська Республіка
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- Республіка Австрія
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- Республіка Албанія
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- Республіка Болгарія
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- Республіка Боснія та Герцеговина
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- Республіка Естонія
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- Республіка Ісландія
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- Республіка Кабо-Верде
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- Республіка Кіпр
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- Республіка Мальта
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- Республіка Молдова
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- Республіка Північна Македонія
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- республіка Польща
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- Республіка Сан-Марино
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- Республіка Сенегал
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- Республіка Словенія
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- Республіка Хорватія
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- Республіка Чорногорія
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- Румунія
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- Словацька Республіка
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- Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
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- Сполучені Штати Америки
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- Східна Республіка Уругвай
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- Туніська Республіка
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- Турецька Республіка
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- Угорщина
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- Федеративна Республіка Німеччина
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- Фінляндська Республіка
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- Французька Республіка
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- Чеська Республіка
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- Швейцарська конфедерація.
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Водночас у постанові наголошується, що персональні дані українців не можуть передаватися іноземним установам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державами.
Доповнення
Як писав УНН, з серпня цього року у Варшаві відкрито центр державного підприємства, який видає українцям закордонні паспорти та паспорти у вигляді ID-картки.