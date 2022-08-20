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Уряд дозволив українцям використовувати документи з "Дії" у 58 країнах: перелік

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Кабінет міністрів дозволив громадянам України використовувати персональні дані із додатка "Дія" за кордоном у 58 країнах. Про це йдеться у постанові уряду № 910, передає УНН.

Уряд дозволив українцям використовувати документи з "Дії" у 58 країнах: перелік

Деталі

Відтепер, українці можуть користуватися закордоном своїми електронними документами та іншими персональними даними з додатка “Дія”.

Інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Згідно з документом, використовувати дані з "Дії" мають право іноземні установи в державах, які дбають про захист персональних даних.

Серед таких країн:

  • Австралія
  • Азербайджанська республіка
  • Аргентинська Республіка
  • Буркіна-Фасо
  • Велике Герцогство Люксембург
  • Грецька Республіка
  • Грузія
  • Держава Ізраїль
  • Ірландія
  • Ісламська Республіка Мавританія
  • Італійська Республіка
  • Канада
  • Князівство Андорра
  • Князівство Ліхтенштейн
  • Князівство Монако
  • Королівство Бельгія
  • Королівство Данія
  • Королівство Іспанія
  • Королівство Марокко
  • Королівство Норвегія
  • Королівство Таїланд
  • Королівство Швеція
  • Латвійська Республіка
  • Литовська Республіка
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Португальська Республіка
  • Республіка Австрія
  • Республіка Албанія
  • Республіка Болгарія
  • Республіка Боснія та Герцеговина
  • Республіка Естонія
  • Республіка Ісландія
  • Республіка Кабо-Верде
  • Республіка Кіпр
  • Республіка Мальта
  • Республіка Молдова
  • Республіка Північна Македонія
  • республіка Польща
  • Республіка Сан-Марино
  • Республіка Сенегал
  • Республіка Словенія
  • Республіка Хорватія
  • Республіка Чорногорія
  • Румунія
  • Словацька Республіка
  • Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
  • Сполучені Штати Америки
  • Східна Республіка Уругвай
  • Туніська Республіка
  • Турецька Республіка
  • Угорщина
  • Федеративна Республіка Німеччина
  • Фінляндська Республіка
  • Французька Республіка
  • Чеська Республіка
  • Швейцарська конфедерація.

Водночас у постанові наголошується, що персональні дані українців не можуть передаватися іноземним установам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Доповнення

Як писав УНН, з серпня цього року у Варшаві відкрито центр державного підприємства, який видає українцям закордонні паспорти та паспорти у вигляді ID-картки.

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