Правительство разрешило украинцам использовать документы из "Дії" в 58 странах: перечень
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Кабинет министров разрешил гражданам Украины использовать персональные данные из приложения "Дія" за границей в 58 странах. Об этом говорится в постановлении правительства №910, передает УНН.
Детали
Отныне украинцы могут пользоваться заграницей своими электронными документами и другими персональными данными из приложения “Дія”.
Информация будет передаваться из Единого государственного веб-портала электронных услуг.
Согласно документу, использовать данные из "Дії" имеют право иностранные учреждения в государствах, что заботятся о защите персональных данных.
Среди таких стран:
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- Австралия
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- Азербайджанская республика
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- Аргентинская Республика
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- Буркина-Фасо
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- Великое Герцогство Люксембург
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- Греческая Республика
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- Грузия
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- Государство Израиль
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- Ирландия
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- Исламская Республика Мавритания
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- Итальянская Республика
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- Канада
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- Княжество Андорра
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- Княжество Лихтенштейн
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- Княжество Монако
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- Королевство Бельгия
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- Королевство Дания
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- Королевство Испания
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- Королевство Марокко
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- Королевство Норвегия
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- Королевство Таиланд
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- Королевство Швеция
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- Латвийская Республика
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- Литовская Республика
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- Нидерланды
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- Новая Зеландия
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- Соединенные Арабские Эмираты
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- Португальская Республика
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- Республика Австрия
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- Республика Албания
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- Республика Болгария
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- Республика Босния и Герцеговина
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- Республика Эстония
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- Республика Исландия
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- Республика Кабо-Верде
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- Республика Кипр
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- Республика Мальта
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- Республика Молдова
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- Республика Северная Македония
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- республика Польша
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- Республика Сан-Марино
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- Республика Сенегал
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- Республика Словения
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- Республика Хорватия
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- Республика Черногория
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- Румыния
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- Словацкая Республика
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- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
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- Соединенные Штаты Америки
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- Восточная Республика Уругвай
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- Тунисская Республика
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- Турецкая Республика
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- Венгрия
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- Федеративная Республика Германия
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- Финляндская Республика
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- Французская Республика
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- Чехия
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- Швейцарская конфедерация.
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В то же время в постановлении отмечается, что персональные данные украинцев не могут передаваться иностранным учреждениям из стран, признанных Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, или из стран, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами.
Дополнение
Как писал УНН, с августа этого года в Варшаве открыт центр государственного предприятия, выдающий украинцам загранпаспорта и паспорта в виде ID-карты.