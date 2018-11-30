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Українці витрачають на ліки в середньому 5 тис. грн на рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На ліки та лікування українці витрачають в середньому 4 тис. 682 грн на рік. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає УНН.

Українці витрачають на ліки в середньому 5 тис. грн на рік

“Середня сума витрат на ліки та лікування за останній рік серед тих, хто витрачав якісь кошти на ліки та лікування, становила 4 862 грн”, — йдеться у повідомленні.

Також, дані опитування свідчать про те, що тільки 56% респондентів зверталися до лікарів за останні 2 роки. Решта українців з різних причин обходилися без медичної допомоги. Так, 11% опитаних вказали, що не хворіли. Ще 11% — повідомили, що медична допомога їм “не по кишені”.

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“8% не зверталися через недовіру до кваліфікації медичного персоналу, 8% — тому що вважають, що самі знають, як лікуватися, 7% — через великі черги в поліклініці, 4% — через погане ставлення, грубість, хамство з боку медичного персоналу, 2% — через те, що далеко і незручно добиратися до медичної установи, 2% — тому, що не знають, до кого звернутися”, — свідчать дані опитування.

Як писав УНН, з метою зниження цін на ліки, депутати зареєстрували у Парламенті “аптечний” законопроект № 8591.

Документ пропонує запровадження низки норм задля посилення конкуренції на аптечному ринку, зокрема, шляхом обмеження монополії мережевих аптек.

Ініціативи законопроекту не сподобалися представникам мережевого аптечного бізнесу.

Натомість, дрібний і середній аптечний бізнес, навпаки, законопроект № 8591 повністю підтримали, закликавши депутатів якнайшвидше ухвалити його в першому читанні. 

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