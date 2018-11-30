Українці витрачають на ліки в середньому 5 тис. грн на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На ліки та лікування українці витрачають в середньому 4 тис. 682 грн на рік. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає УНН.
“Середня сума витрат на ліки та лікування за останній рік серед тих, хто витрачав якісь кошти на ліки та лікування, становила 4 862 грн”, — йдеться у повідомленні.
Також, дані опитування свідчать про те, що тільки 56% респондентів зверталися до лікарів за останні 2 роки. Решта українців з різних причин обходилися без медичної допомоги. Так, 11% опитаних вказали, що не хворіли. Ще 11% — повідомили, що медична допомога їм “не по кишені”.
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“8% не зверталися через недовіру до кваліфікації медичного персоналу, 8% — тому що вважають, що самі знають, як лікуватися, 7% — через великі черги в поліклініці, 4% — через погане ставлення, грубість, хамство з боку медичного персоналу, 2% — через те, що далеко і незручно добиратися до медичної установи, 2% — тому, що не знають, до кого звернутися”, — свідчать дані опитування.
Як писав УНН, з метою зниження цін на ліки, депутати зареєстрували у Парламенті “аптечний” законопроект № 8591.
Документ пропонує запровадження низки норм задля посилення конкуренції на аптечному ринку, зокрема, шляхом обмеження монополії мережевих аптек.
Ініціативи законопроекту не сподобалися представникам мережевого аптечного бізнесу.
Натомість, дрібний і середній аптечний бізнес, навпаки, законопроект № 8591 повністю підтримали, закликавши депутатів якнайшвидше ухвалити його в першому читанні.