Украинцы тратят на лекарства в среднем 5 тыс. грн в год
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На лекарства и лечение украинцы тратят в среднем 4 тыс. 682 грн в год. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает УНН.
"Средняя сумма расходов на лекарства и лечение за последний год среди тех, кто тратил какие-то средства на лекарства и лечение, составила 4862 грн", - говорится в сообщении.
Также, данные опроса свидетельствуют о том, что только 56% респондентов обращались к врачам за последние 2 года. Остальные украинцы по разным причинам обходились без медицинской помощи. Так, 11% опрошенных указали, что не болели. Еще 11% - сообщили, что помощь им "не по карману".
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"8% не обращались из-за недоверия к квалификации медицинского персонала, 8% - потому что считают, что сами знают, как лечиться, 7% - из-за больших очередей в поликлинике, 4% - из-за плохого отношения, грубости, хамства со стороны медицинского персонала, 2% - из-за того, что далеко и неудобно добираться в медицинское учреждение, 2% - потому, что не знают, к кому обратиться", - свидетельствуют данные опроса.
Как писал УНН, с целью снижения цен на лекарства, депутаты зарегистрировали в парламенте "аптечный" законопроект № 8591.
Документ предлагает введение ряда норм для усиления конкуренции на аптечном рынке, в частности, путем ограничения монополии сетевых аптек.
Инициативы законопроекта не понравились представителям сетевого аптечного бизнеса.
Зато, мелкий и средний аптечный бизнес, наоборот, законопроект № 8591 полностью поддержали, призвав депутатов как можно скорее принять его в первом чтении.