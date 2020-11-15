Українці масово порушують локдаун вихідного дня: уже майже тисяча штрафів, 9 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За добу поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень, на тлі запровадження в Україні "карантину вихідного дня". Про це повідомили в пресслужбі МВС України, передає УНН.
“Загалом зафіксовано 1029 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. До вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучено близько 20 000 правоохоронців. Зокрема працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання”, - зазначили в МВС.
Правоохоронці повідомили, що в результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні: 891 закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотек та нічних клубів, 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, 6 торговельно-розважальних центрів, 3 заклади, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів).
Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.
За виявленими порушеннями складено 990 адміністративних протоколів, передбачених ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 9 кримінальних правопорушень.
З початку карантинних обмежень до органів поліції надійшло 134 067 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Поліцейські склали 52 003 адміністративні протоколи та розпочали 445 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, що у Києві через порушення карантину закрили ресторани "Хлібний“ та "Редкая птица“.
Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада. Простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.