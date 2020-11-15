Украинцы массово нарушают локдаун выходного дня: уже почти тысяча штрафов, 9 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За сутки полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушения карантинных ограничений, на фоне введения в Украине "карантина выходного дня". Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.
"В целом зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. К принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлечено около 20 000 правоохранителей. В частности работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 субъектов хозяйствования", - отметили в МВД.
Правоохранители сообщили, что в результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни: 891 заведения сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 заведений общественного питания, 21 дискотек и ночных клубов, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, 6 торгово-развлекательных центров, 3 учреждений, оказывающих услуги по размещению лиц (кроме гостиниц).
Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области - 390, в Днепропетровской - 209, в Черкасской - 128, в городе Киеве - 121, в Киевской - 84 и в Тернопольской - 74.
По выявленным нарушениям составлено 990 административных протоколов, предусмотренных ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 9 уголовных правонарушениях.
С начала карантина в органы полиции поступило 134 067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 52 003 административных протокола и начали 445 уголовных производств.
Напомним, что в Киеве из-за нарушения карантина закрыли рестораны "Хлебный" и "Редкая птица".
Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. Простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.