Українські прикордонники почнуть отримувати нові патрульні кораблі ОСЕА з весни - Монастирський

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"Уже з наступного року наші прикордонники отримуватимуть сучасні патрульні кораблі французької компанії "ОСЕА"...

Найближчої весни перший такий красень, виготовлений спеціально для Держприкордонслужби, прибуде до Одеси", - повідомив міністр.

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Монастирський напередодні особисто перевірив, як просувається їхнє будівництво. "Ці кораблі стануть справжнім посиленням для морської охорони. Вони, зокрема, здатні протидіяти контрабандистам та диверсійним групам на морі. І гідно боронитимуть наші кордони в Азово-Чорноморському басейні", - вважає голова МВС.

"Одна з принципових умов, яку ми заклали в контракті, – щоб 5 із 20 кораблів були виготовлені в Україні. Це дозволить нам згодом самостійно обслуговувати кораблі та розвивати власне виробництво, щоб Україна ставала ще потужнішою", - зауважив міністр.

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Україна та Франція успішно реалізовують кілька проектів. Зокрема, на додачу до патрульних кораблів OCEA, і з постачання вертольотів Airbus Helicopters. Також нещодавно було заявлено про придбання пожежних авто. У межах співпраці наголошується на частковій локалізації виробництва в Україні.

Слід зауважити, що Airbus Helicopters вже продемонстрував свої якості в межах реалізації проекту з розбудови в Україні мережі аеромедичнихперевезень — спільного проекту МВС та МОЗ.