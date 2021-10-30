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Українські прикордонники почнуть отримувати нові патрульні кораблі ОСЕА з весни - Монастирський

Київ • УНН

 • 24310 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Українські прикордонники отримуватимуть сучасні патрульні кораблі французької компанії ОСЕА з весни наступного року. Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише УНН.

Українські прикордонники почнуть отримувати нові патрульні кораблі ОСЕА з весни - Монастирський

Цитата:

"Уже з наступного року наші прикордонники отримуватимуть сучасні патрульні кораблі французької компанії "ОСЕА"... 
Найближчої весни перший такий красень, виготовлений спеціально для Держприкордонслужби, прибуде до Одеси", - повідомив міністр.

Деталі

Монастирський напередодні особисто перевірив, як просувається їхнє будівництво. "Ці кораблі стануть справжнім посиленням для морської охорони. Вони, зокрема, здатні протидіяти контрабандистам та диверсійним групам на морі. І гідно боронитимуть наші кордони в Азово-Чорноморському басейні", - вважає голова МВС. 

"Одна з принципових умов, яку ми заклали в контракті, – щоб 5 із 20 кораблів були виготовлені в Україні. Це дозволить нам згодом самостійно обслуговувати кораблі та розвивати власне виробництво, щоб Україна ставала ще потужнішою", - зауважив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монастирський: усі українсько-французькі проекти реалізуються з локалізацією виробництва в Україні

Додамо

Україна та Франція успішно реалізовують кілька проектів. Зокрема, на додачу до патрульних кораблів OCEA, і з постачання вертольотів Airbus Helicopters. Також нещодавно було заявлено про придбання пожежних авто. У межах співпраці наголошується на частковій локалізації виробництва в Україні.

Слід зауважити, що Airbus Helicopters вже продемонстрував свої якості в межах реалізації проекту з розбудови в Україні мережі аеромедичнихперевезень — спільного проекту МВС та МОЗ.

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