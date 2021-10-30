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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские пограничники начнут получать новые патрульные корабли ОСЕА с весны - Монастырский

Киев • УНН

 • 24310 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинские пограничники будут получать современные патрульные корабли французской компании ОСЕА с весны следующего года. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский, пишет УНН.

Украинские пограничники начнут получать новые патрульные корабли ОСЕА с весны - Монастырский

Цитата:

"Уже со следующего года наши пограничники получат современные патрульные корабли французской компании "ОСЕА"...
В ближайшую весну первый такой красавец, изготовленный специально для Госпогранслужбы, прибудет в Одессу", - сообщил министр.

Детали

Монастырский накануне лично проверил, как продвигается их строительство. "Эти корабли станут настоящим усилением для морской охраны. Они, в частности, способны противодействовать контрабандистам и диверсионным группам на море. И будут достойно защищать наши границы в Азово-Черноморском бассейне", - считает глава МВД.

"Одно из принципиальных условий, которое мы заложили в контракте - чтобы 5 из 20 кораблей были изготовлены в Украине. Это позволит нам впоследствии самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство, чтобы Украина становилась еще мощнее", - отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монастырский: все украинско-французские проекты реализуются с локализацией производства в Украине

Добавим

Украина и Франция успешно реализуют несколько проектов. В частности, в дополнение к патрульным кораблям OCEA, и по поставкам вертолетов Airbus Helicopters. Также недавно было заявлено о приобретении пожарных автомобилей. В рамках сотрудничества отмечается частичная локализация производства в Украине.

Следует отметить, что Airbus Helicopters уже продемонстрировал свои качества в рамках реализации проекта по развитию в Украине сети аэромедицинских перевозок - совместного проекта МВД и Минздрава.

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