Монастирський: усі українсько-французькі проекти реалізуються з локалізацією виробництва в Україні

Деталі

Наразі між країнами реалізується ціла низка проектів, а їх кількість та масштаб щороку зростають.

“Так, особливу увагу ми приділяємо великим інфраструктурним змінам, які корелюються з програмою Президента України та реалізуються Мінінфраструктури:

• це, зокрема, залізничний інфраструктурний проект, який спільно реалізовують "Укрзалізниця“ та компанія Alstom (плануємо отримати 130 вантажних електролокомотивів);

• проект зі створення національного авіаперевізника України;

• розвиток дорожньої інфраструктури в Україні.

Важливою умовою цих проектів є часткова локалізація виробництва в Україні. Усі контракти укладаються саме з цим пріоритетом”, — повідомив міністр.

Він також повідомив про ще один важливий для України проект — розвиток доступної та якісної діагностики раку молочної залози (реалізує МОЗ). Адже щотижня від раку молочної залози помирає понад 100 українок.

Про ці пріоритетні напрями Монастирський говорив із міністром економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно Ле Мером.

Окрім того, як повідомляє пресслужба МВС, Денис Монастирський обговорив реалізацію проектів українсько-французького співробітництва із головою групи дружби Франція — Україна, депутатом Валерією Фор-Мунтян. Зустріч відбулася в Парижі, у Національній Асамблеї Французької Республіки.

Предметом розмови були проекти, ініційовані в межах діяльності змішаної україно-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва. Сторони констатували важливість політичної підтримки подальшого розгортання взаємовигідного економічного співробітництва, зокрема й на рівні парламентської взаємодії.

“Потужні контракти, що реалізуються нині між Україною та Францією, є свідченням довіри сторін і прикладом для інвесторів”, — підкреслив міністр внутрішніх справ.

Своєю чергою Валерія Фор-Мунтян зазначила, що, попри марні зусилля російської пропаганди, Франція відкриває для себе Україну як надійного та перспективного партнера.

Нагадаємо, що в МВС створено Офіс з питань захисту бізнесу для більш ефективної комунікації в справі захисту підприємців.

Додамо

Україна та Франція вже успішно реалізовують проекти з постачання вертольотів Airbus Helicopters, патрульних катерів OCEA. Також нещодавно було заявлено про придбання пожежних авто. У межах співпраці наголошується на частковій локалізації виробництва в Україні.

Слід зауважити, що Airbus Helicopters вже продемонстрував свої якості в межах реалізації проекту з розбудови в Україні мережі аеромедичнихперевезень — спільного проекту МВС та МОЗ.