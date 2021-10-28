Монастырский: все украинско-французские проекты реализуются с локализацией производства в Украине

Детали

В настоящее время между странами реализуется целый ряд проектов, а их количество и масштаб ежегодно растет.

“Так, особое внимание мы уделяем большим инфраструктурным изменениям, коррелируемым с программой Президента Украины и реализуемым Мининфраструктуры:

• это, в частности, железнодорожный инфраструктурный проект, совместно реализуемый "Укрзализныцей" и компанией Alstom (планируем получить 130 грузовых электролокомотивов);

• проект по созданию национального авиаперевозчика Украины;

• развитие дорожной инфраструктуры в Украине.

Важным условием этих проектов есть частичная локализация производства в Украине. Все контракты заключаются именно с этим приоритетом", – сообщил министр.

Он также сообщил о еще одном важном для Украины проекте — развитие доступной и качественной диагностики рака молочной железы (реализует Минздрав). Ведь еженедельно от рака молочной железы умирают более 100 украинок.

Об этих приоритетных направлениях Монастырский говорил с министром экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно Ле Мером.

Кроме того, как сообщает пресс-служба МВД, Денис Монастырский обсудил реализацию проектов украинско-французского сотрудничества с главой группы дружбы Франция — Украина, депутатом Валерией Фор-Мунтян. Встреча прошла в Париже, в Национальной Ассамблее Французской Республики.

Предметом разговора были проекты, инициированные в рамках смешанной украино-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны констатировали важность политической поддержки дальнейшего развертывания взаимовыгодного экономического сотрудничества, в том числе и на уровне парламентского взаимодействия.

"Мощные контракты, реализуемые сейчас между Украиной и Францией, являются свидетельством доверия сторон и примером для инвесторов", - подчеркнул министр внутренних дел.

В свою очередь Валерия Фор-Мунтян отметила, что, несмотря на напрасные усилия российской пропаганды, Франция открывает для себя Украину как надежного и перспективного партнера.

Напомним, что в МВД создан Офис по защите бизнеса для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей.

Добавим

Украина и Франция уже успешно реализуют проекты по поставкам вертолетов Airbus Helicopters, патрульных катеров OCEA. Также недавно было заявлено о приобретении пожарных автомобилей. В рамках сотрудничества отмечается частичная локализация производства в Украине.

Следует отметить, что Airbus Helicopters уже продемонстрировал свои качества в рамках реализации проекта по развитию в Украине сети аэромедицинских перевозок - совместного проекта МВД и Минздрава.