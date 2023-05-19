Українські ППО збили щонайменше один російський літак за допомогою ЗРК Patriot – CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Українські сили протиповітряної оборони, за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot, збили щонайменше один російський літак, який виконував бомбардувальний політ, щоб випустити ракети по українських цілях, заявили офіційні особи США американському CNN, пише УНН.
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Анонімні представники оборонного відомства і співробітники Конгресу повідомили CNN, що українським військам впродовж останніх тижнів вдалось збити щонайменше один російський винищувач за допомогою американської системи протиповітряної оборони Patriot.
Російські літаки здебільшого залишаються за російськими оборонними лініями, що ускладнює для України їхнє ураження системами меншого радіусу дії, такими як NASAM, пише CNN.
Російські літаки, на які націлився Patriot, виконували бомбардувальний політ, щоб випустити ракети по українських цілях, заявили офіційні особи США. Це росія робила впродовж останнього року, щоб максимізувати жертви серед цивільного населення.
Посадовці заявили виданню, що українці несуть відповідальність за прийняття власних вогневих рішень після того, як Захід надав системи Patriot, зазначивши, що саме українці вирішують, коли і як застосовувати зенітно-ракетний комплекс для захисту свого народу.
Деякі співробітники Конгресу стверджують, що сучасні винищувачі полегшили б Україні таке завдання, як поцілити в російські літаки без необхідності витрачати дорогі боєприпаси для Patriot (які були розроблені для перехоплення балістичних ракет).
Доповнення
Вашингтон все більше схиляється до того, щоб дозволити іншим країнам, які літають на F-16, відправити свої літаки в Україну, пише Politico. Адміністрація Байдена зіткнулася з новою кампанією тиску, щоб схвалити передачу Україні винищувачів F-16, після того, як Київ посилив свої запити на отримання бойових літаків, а офіційні європейські особи заявляють, про готовність дозволити іншим країнам надсилати свої винищувачі американського виробництва.
Міністри оборони країн НАТО, як очікується, обговорюватимуть питання можливої передачі Україні сучасних західних винищувачів на зустрічі у червні, перед самітом Альянсу. Про це говорив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Spiegel.
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