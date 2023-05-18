Винищувачі для України мають обговорити міністри оборони НАТО в червні - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністри оборони країн НАТО, як очікується, обговорюватимуть питання можливої передачі Україні сучасних західних винищувачів на зустрічі у червні, перед самітом Альянсу. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Spiegel, пише УНН.
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"Деякі країни, такі як Польща та Словаччина, уже поставили бойові літаки, хоч і старі літаки МіГ-29 радянської розробки. Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі – і в НАТО, і з Україною. Я очікую, що ця тема буде обговорюватися і на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні", - сказав Столтенберг.
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При цьому, за його словами, не менш важливим, ніж поставка платформ для озброєнь, є їх забезпечення.
"Це потребує величезної кількості боєприпасів та запасних частин та цілодобового технічного обслуговування", - сказав Генсек НАТО.
Доповнення
У заяві 16 травня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що він домовився зі своїм колегою з Нідерландів Марком Рютте "працювати над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, від навчання до забезпечення літаків F-16".
Раніше цього місяця під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Нідерландів Рютте заявив, що переговори про можливу передачу Україні винищувачів F-16 просуваються.
Міністри оборони Великої Британії та Німеччини вказали, що рішення щодо надання F-16 Україні залежить від США.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба очікує, що "авіаційна коаліція" для надання Україні західних винищувачів сформується цього року.