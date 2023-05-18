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Истребители для Украины должны обсудить министры обороны НАТО в июне - Столтенберг

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Министры обороны стран НАТО, как ожидается, будут обсуждать вопрос возможной передачи Украине современных западных истребителей на встрече в июне, перед саммитом Альянса. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel, пишет УНН.

Цитата

"Некоторые страны, такие как Польша и Словакия, уже поставили боевые самолеты, хоть и старые самолеты МиГ-29 советской разработки. Мы постоянно обсуждаем вопрос, нужны ли современные западные истребители – и в НАТО, и с Украиной. Я ожидаю, что эта тема будет обсуждаться и на встрече министров обороны стран НАТО в июне", - сказал Столтенберг.

Детали

При этом, по его словам, не менее важным, чем поставка платформ для вооружений, является их обеспечение.

"Это требует огромного количества боеприпасов и запасных частей и круглосуточного технического обслуживания", - сказал Генсек НАТО.

Дополнение

В заявлении 16 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он договорился со своим коллегой из Нидерландов Марком Рютте "работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевой авиацией, от обучения до обеспечения самолётов F-16".

Ранее в этом месяце во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды Рютте заявил, что переговоры о возможной передаче Украине истребителей F-16 продвигаются.

Министры обороны Великобритании и Германии указали, что решение о предоставлении F-16 Украине зависит от США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей сформируется в этом году. 

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