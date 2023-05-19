Украинские ПВО сбили по меньшей мере один российский самолет с помощью ЗРК Patriot - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинские силы противовоздушной обороны с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot, сбили по меньшей мере один российский самолет, который выполнял бомбардировочный полет, чтобы выпустить ракеты по украинским целям, заявили официальные лица США CNN, пишет УНН.
Детали
Анонимные представители оборонного ведомства и сотрудники Конгресса сообщили CNN, что украинским войскам в течение последних недель удалось сбить по меньшей мере один российский истребитель с помощью американской системы противовоздушной обороны Patriot.
Российские самолеты в основном остаются за российскими оборонительными линиями, что затрудняет для Украины их поражение системами меньшего радиуса действия, такими как NASAM, пишет CNN.
Российские самолеты, на которые нацелился Patriot, выполняли бомбардировочный полет, чтобы выпустить ракеты по украинским целям, заявили официальные лица США. Это россия делала в течение последнего года, чтобы максимизировать жертвы среди гражданского населения.
Чиновники заявили изданию, что украинцы несут ответственность за принятие собственных огневых решений после того, как Запад предоставил системы Patriot, отметив, что именно украинцы решают, когда и как применять зенитно-ракетный комплекс для защиты своего народа.
Некоторые сотрудники Конгресса утверждают, что современные истребители облегчили бы Украине задачу прицела на российские самолеты без необходимости тратить дорогостоящие боеприпасы для Patriot (которые были разработаны для перехвата баллистических ракет).
Дополнение
Вашингтон все больше склоняется к тому, чтобы позволить другим странам, которые летают на F-16, отправить свои самолеты в Украину, пишет Politico. Администрация Байдена столкнулась с новой кампанией давления, чтобы одобрить передачу Украине истребителей F-16, после того, как Киев усилил свои запросы на получение боевых самолетов, а официальные европейские лица заявляют, о готовности разрешить другим странам присылать свои истребители американского производства.
Министры обороны стран НАТО, как ожидается, будут обсуждать вопрос возможной передачи Украине современных западных истребителей на встрече в июне, перед саммитом Альянса. Об этом рассказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel.
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