Українські АЕС за добу виробили 263,91 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Минулої доби, 20 березня, станціями вироблено 263,91 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми. Про це УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.
Сьогодні, 21 березня, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 34-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС проводиться поточний ремонт з 11 березня до 23 березня 2017 року.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4875 МВт, РАЕС – 1855 МВт, ЮУАЕС – 2355 МВт, ХАЕС – 2020 МВт.
Балансове обмеження станом на 6:00 21 березня 2017 року становить 95 МВт. З балансовими обмеженнями працювали: ЗАЕС-6 ‒ 91%, ЮУАЕС-1 ‒ 68%, ЮУАЕС-2 ‒ 98%, ЮУАЕС-3 ‒ 82%.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 16,53 млн кВт-г електроенергії.
Як повідомляв УНН, у рамках програми семінару Інститут ядерних дослідень НАН України вирішив познайомити журналістів з роботою одного з ядерних реакторів, адже багато хто не здогадується, що в столиці є один з таких.