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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские АЭС за сутки произвели 263,91 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские АЭС за сутки произвели 263,91 млн кВт-ч электроэнергии

Киев • УНН

 • 9772 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. За прошедшие сутки, 20 марта, станции произвели 263,91 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Энергоатома".

Сегодня, 21 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт с 11 марта по 23 марта 2017 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 875 МВт, РАЭС - 1855 МВт, ЮУАЭС - 2 355 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 21 марта 2017 г. составляет 95 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-6 - 91%, ЮУАЭС-1 - 68%, ЮУАЭС-2 - 98%, ЮУАЭС-3 - 82%.

Из-за балансового ограничения за прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,53 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН, в рамках программы семинара Институт ядерных исследований НАН Украины решил познакомить журналистов с работой одного из ядерных реакторов, ведь многие не догадываются, что в столице есть один из таких.

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