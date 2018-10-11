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Українська влада гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх конфесій – Президент

Українська влада гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх конфесій – Президент

Київ • УНН

 • 10249 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявиви, що в Україні було і буде дотримано право кожного на свободу віросповідання. Про це повідомляє УНН з посиланням АП.

"Українська влада гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх конфесій. У нас не було, нема і не буде державної церкви. І в освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не "запрошуватиме" силоміць", - сказав Глава держави під час заяви у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського Патріархату.

"Ще раз наголошую, це – питання вільного вибору для кожного віруючого", - підкреслив він.

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Петро Порошенко також наголосив, що для України власна церква – це гарантія духовної свободи.

"Це – запорука суспільної злагоди. Я гарантую, що держава Україна поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з Російською православною церквою. Але так само гарантую, що держава захистить права тих священиків і мирян УПЦ Московського Патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити Єдину українську православну помісну церкву", - зазначив Президент.

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Він висловив переконання, що творення української автокефальної Церкви має об’єднати віруючих у цьому процесі.

"Спільне творення незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Ми цього точно не маємо допустити. Навпаки, це - дорога до миру, спокою, порозуміння", - сказав Глава держави.

"Як тільки де побачите людей, які закликатимуть взяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура. Бо мета Кремля – розпалити в Україні релігійну війну. І це точно не мій план, не план українського народу і не план української держави", - додав Петро Порошенко.

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Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.

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