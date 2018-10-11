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Украинские власти гарантируют соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий - Президент

Украинские власти гарантируют соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий - Президент

Киев  •  УНН

 • 10245 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине было и будет соблюдено право каждого на свободу вероисповедания. Об этом сообщает УНН со ссылкой АП.

"Украинская власть гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий. У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будем "приглашать" силой", - сказал Глава государства во время заявления в связи с решением Синода Вселенского Патриархата.

"Еще раз подчеркиваю, это - вопрос свободного выбора для каждого верующего", - подчеркнул он.

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Петр Порошенко также подчеркнул, что для Украины собственная церковь - это гарантия духовной свободы.

"Это - залог общественного согласия. Я гарантирую, что государство Украина будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, сохранять единство с Русской православной церковью. Но так же гарантирую, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского Патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить Единую украинскую православную поместную церковь", - отметил Президент.

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Он убежден, что создание Украинской автокефальной Церкви должно объединить верующих в этом процессе.

"Совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, для противостояния, для насилия. Мы этого точно не должны допустить. Напротив, это - дорога к миру, спокойствию, пониманию", - сказал Глава государства.

"Как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это - московская агентура. Ибо цель Кремля - ​​разжечь в Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и не план украинского государства", - добавил Петр Порошенко.

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Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 года. 

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