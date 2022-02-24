Українська футбольна Прем'єр-ліга призупиняє чемпіонат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Українська футбольна Прем'єр-ліга призупиняє чемпіонат. Про це йдеться у повідомленні на сайті УПЛ, пише УНН.
Цитата:
"У зв’язку із введення в Україні воєнного стану, чемпіонат України призупинено", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
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