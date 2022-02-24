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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українська футбольна Прем'єр-ліга призупиняє чемпіонат

Українська футбольна Прем'єр-ліга призупиняє чемпіонат

Київ • УНН

 • 193205 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Українська футбольна Прем'єр-ліга призупиняє чемпіонат. Про це йдеться у повідомленні на сайті УПЛ, пише УНН.

Цитата:

"У зв’язку із введення в Україні воєнного стану, чемпіонат України призупинено", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.

У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.

На всій території України ввели воєнний стан.

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