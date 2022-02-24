Украинская футбольная Премьер-лига приостанавливает чемпионат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинская футбольная Премьер-лига приостанавливает чемпионат. Об этом говорится в сообщении на сайте УПЛ, пишет УНН.
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"В связи с введением в Украине военного положения, чемпионат Украины приостановлен", - говорится в сообщении.
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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударов по ряду аэропортов.
В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.
На всей территории Украины ввели военное положение.