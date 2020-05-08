Українка Музичук допомогла обіграти збірну Росії на шаховому Кубку націй
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В рамках онлайн-турніру Кубок націй з шахів відбулися п'ятий та шостий тури турніру, повідомляє УНН з посиланням на FIDE.
У п'ятому турі команда Європи, за яку заявлена українка Анна Музичук, святкувала виграш над командою "Решти світу", в складі якої виступає Марія Музичук - 2,5:1,5. В даному матчі обидві українки опинилися в запасі.
У наступному турі "Решта світу" була розгромлена лідером перегонів Китаєм - 0,5:3,5. Марія при цьому чорними програла чинній чемпіонці світу Цзюй Веньцзюнь.
У паралельному матчі Європа обіграла Росію - 2,5:1,5. Анна Музичук зіграла внічию з Олександрою Горячкіною.
Зауважимо, що після шести турів Китай набрав 11 очок, а Європа з 9-ма йде другою. Трійку замикає команда США (7). "Решта світу" із Марією Музичук опинилася на останніх місцях – 2 бали.