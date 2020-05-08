Украинка Музычук помогла обыграть сборную России на шахматном Кубке наций

В пятом туре команда Европы, за которую заявлена украинка Анна Музычук, праздновала выигрыш над командой "Остальных мира", в составе которой выступает Мария Музычук - 2,5: 1,5. В данном матче обе украинки оказались в запасе.

В следующем туре "Остальной мир" была разгромлена лидером гонки Китаем - 0,5:3,5. Мария при этом черными проиграла действующей чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь.

В параллельном матче Европа обыграла Россию - 2,5:1,5. Анна Музычук сыграла вничью с Александрой Горячкиной.

Заметим, что после шести туров Китай набрал 11 очков, а Европа с 9-ю идет второй. Тройку замыкает команда США (7). "Остальной мир" с Марией Музычук оказался на последних местах - 2 балла.