Україні повернули картину, яка була вивезена під час Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Подружжя Трейсі (громадяни Сполучених Штатів) передали Україні картину українського художника Михайла Паніна “Таємний від’їзд Івана Грозного перед опричниною”, яка була вивезена під час окупації України німецькими військами, пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства культури, молоді та спорту України.
“Перший подарунок від МКМС у новому році: міністерство реалізувало повернення картини Михайла Паніна „Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною“. За сприяння МКМС завершився процес повернення картини відомого українського художника, незаконно вивезеної під час окупації нацистами м. Дніпра (тодішній Дніпропетровськ) 1941-1943 рр.”, — вказано у повідомленні відомства.
У міністерстві також зазначили, що: “Дворічна кропітка робота завершилася передачею американським подружжям Трейсі картини в дар Україні, яка у 2017 році була заявлена до продажу на аукціоні „Potomack Сompany“ (Александрія, штат Вірджинія, США)”.
“Повернення роботи М. Паніна в Україну ― це результат багаторічної спільної праці та стратегічного партнерства між Україною та США, а також, що не менш важливо, міжнародне визнання втрат культурних цінностей України під час Другої Світової війни”, — зазначили у пресслужбі.
Як писав УНН, у вересні 2019 року стало відомо, що США повертають Україні картину, яку викрали нацисти у часи Другої світової війни.