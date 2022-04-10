Україна закликала вчених усього світу досліджувати, що призвело до трагедії у Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна закликає кращі уми світу зрозуміти, що призвело до різанини в Бучі та інших містах України, які тимчасово перебували під російською окупацією. Про це у себе в Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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"Буча трапилася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти і пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, вирощували російську перевагу і готували грунт для цих злодіянь. Я закликаю вчених усього світу досліджувати, що призвело до цього", - написав міністр.
Контекст
2 квітня радник голови офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси в 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежали мертві оголені жінки, яких росіяські варвари намагалися спалити на узбіччі.
У звільненому від військ місті станом на 8 квітня встановили особи 163 місцевих жителів, яких вбили російські окупанти.