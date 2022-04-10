Украина призвала ученых всего мира исследовать, что привело к трагедии в Буче

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"Буча случилась не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, взращивали российское превосходство и готовили почву для этих злодеяний. Я призываю ученых всего мира исследовать, что привело к Буче", - написал министр.

Контекст

2 апреля советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежали мертвые обнаженные женщины, которых россияские варвары пытались сжечь на обочине.

В освобожденном от войск городе по состоянию на 8 апреля установили личности 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты.