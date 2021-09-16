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Україна витратила на вакцини від COVID-19 вже 9,8 млрд грн

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. На вакцини від COVID-19 в Україні на початок вересня витратили 9,8 млрд грн. Цього року на ці цілі виділено 10,5 млрд грн з держбюджету, повідомляє УНН з посиланням на дані Мінфіну.

Цитата:

"За 8 місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 30 млрд гривень. Зокрема, кошти витрачено на такі цілі: на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 — 11,8 млрд грн; на закупівлю вакцин від COVID-19 — 9,8 млрд грн", - повідомили у Мінфіні.

Деталі

У цілому на лікування хворих на COVID-19 та послуг з вакцинації у межах програми медичних гарантій у 2021 році, як зазначається, спрямовано 17,5 млрд грн, а на закупівлю 38 млн доз вакцин — 10,5 млрд грн коштів державного бюджету.

Також вказано, що на заходи з боротьби з COVID-19 у закладах освіти витрачено лише 18,3 млн грн (1,83%) з передбачених 1 млрд грн.

У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн.

Як повідомили у Мінфіні, проектом бюджету на 2022 рік передбачається збільшення видатків на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій на понад 30 млрд грн порівняно з 2021 роком. 

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.

Тим часом, експерти KSE вказують, що темпи щеплення першою дозою “просідають” по цілій країні. Із завезених до України 22 мільйонів доз вакцини, наразі використано лише половину, тобто близько 11 мільйонів. З початку літа у країні відсоток використання утримується на рівні 50%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Термін придатності вакцин AstraZeneca спливає. 3 млн таких доз поставили в Україну з серпня

В Україні вакциновано принаймні однією дозою лише 19% дорослого населення. Водночас, до прикладу Євросоюз повністю вакцинував 70% дорослого населення.

І такі темпи вакцинації в Україні спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені.

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