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Украина потратила на вакцины от COVID-19 уже 9,8 млрд грн

Украина потратила на вакцины от COVID-19 уже 9,8 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 22906 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. На вакцины от COVID-19 в Украине на начало сентября потратили 9,8 млрд грн. В этом году на эти цели выделено 10,5 млрд грн из госбюджета, сообщает УНН со ссылкой на данные Минфина.

Цитата:

"За 8 месяцев 2021 года осуществлено расходов на борьбу с COVID-19 в размере более 30 млрд гривен. В частности, средства потрачены на следующие цели: на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 - 11,8 млрд грн, на закупку вакцин от COVID-19 - 9,8 млрд грн", - сообщили в Минфине.

Детали

В целом на лечение больных COVID-19 и услуг по вакцинации в рамках программы медицинских гарантий в 2021 году, как отмечается, направлено 17,5 млрд грн, а на закупку 38 млн доз вакцин - 10,5 млрд грн средств государственного бюджета.

Также указано, что на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях потрачено только 18,3 млн грн (1,83%) из предусмотренных 1 млрд грн.

В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

Как сообщили в Минфине, проектом бюджета на 2022 год предусматривается увеличение расходов на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на более 30 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.

Между тем, эксперты KSE указывают, что темпы прививки первой дозой "проседают" по всей стране. С ввезенных в Украину 22 миллионов доз вакцины, пока использовано только половину, то есть около 11 миллионов. С начала лета в стране процент использования удерживается на уровне 50%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срок годности вакцин AstraZeneca истекает. 3 млн таких доз поставили в Украину с августа

В Украине вакцинировано по крайней мере одной дозой лишь 19% взрослого населения. В то же время, к примеру, Евросоюз полностью вакцинировал 70% взрослого населения.

И такие темпы вакцинации в Украине наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости на COVID-19 с началом осени.

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