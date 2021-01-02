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Україна використовуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які успішно пройшли клінічні випробування - Ляшко

Київ • УНН

 • 20740 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. В Україні будуть застосовуватися лише ті вакцини від коронавірусної інфекції, які успішно завершили третю фазу клінічних випробувань. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко у Facebook, передає УНН.

Україна використовуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які успішно пройшли клінічні випробування - Ляшко

"Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень. Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності", - заявив Ляшко після поширення у мережі інформації щодо російської вакцини.

З його слів, сьогодні вже є вакцини проти COVID-19, дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень.

"Виходячи з цього, Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання", - зазначив головний санлікар.

Він також зауважив, що відповідно до інформації, розміщеної на сайті https://www.clinicaltrials.gov, "закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини Спутнік V заплановано на грудень 2021 року".

Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікується її постачання в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз має бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що йдеться про 1,9 млн доз вакцини. Початок поставок очікується у лютому.

При цьому Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.

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