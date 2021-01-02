Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли клинические испытания - Ляшко

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 62751 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 123156 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 133372 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 316490 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 185396 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 456163 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 336749 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 223644 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248902 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257391 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
3.9м/с
83%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 82072 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 22338 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 45787 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 41456 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 25587 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 82686 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 90967 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 180773 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 316490 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 456163 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 10726 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 26017 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 34220 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 63810 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 86439 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли клинические испытания - Ляшко

Киев • УНН

 • 20740 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно завершили третью фазу клинических испытаний. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в Facebook, передает УНН.

Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли клинические испытания - Ляшко

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - заявил Ляшко после распространения в сети информации относительно российской вакцины.

По его словам, сегодня уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований.

"Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - отметил главный санврач.

Он также отметил, что согласно информации, размещенной на сайте https://www.clinicaltrials.gov, "окончание третьей фазы клинических исследований вакцины Спутник V запланировано на декабрь 2021 года".

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Позже было уточнение, что речь идет об 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.

При этом Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,743.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.05