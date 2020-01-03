Україна відреагувала на вбивство в Багдаді командувача іранської спецслужби

КИЇВ. 3 січня. УНН. В Україні стурбовані ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції “Непохитна рішучість” та посольство США в Іраку, а також сьогоднішніх дій у відповідь Сполучених Штатів, зокрема вбивства командувача спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касема Сулеймані ракетним ударом в районі аеропорту Багдада. Про це йдеться у заяві МЗС України щодо ескалації ситуації на Близькому Сході, передає УНН.