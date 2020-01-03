Україна відреагувала на вбивство в Багдаді командувача іранської спецслужби

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КИЇВ. 3 січня. УНН. В Україні стурбовані ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції “Непохитна рішучість” та посольство США в Іраку, а також сьогоднішніх дій у відповідь Сполучених Штатів, зокрема вбивства командувача спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касема Сулеймані ракетним ударом в районі аеропорту Багдада. Про це йдеться у заяві МЗС України щодо ескалації ситуації на Близькому Сході, передає УНН.

“В Україні стурбовані триваючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції „Непохитна рішучість“ та посольство США в Іраку, а також сьогоднішніх дій у відповідь Сполучених Штатів у Багдаді. Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації та будь-яким актам помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону та глобальної безпеки”, — сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті 4 січня ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Це сталося через кілька днів після того, як кілька тисяч демонстрантів атакували посольство США в Іраку у вівторок, 31 грудня, під час акції протесту проти американських авіаударів по військових об’єктах шиїтських бойовиків на іракській території. 

Сьогодні Державний департамент США закликав американських громадян в Іраку “негайно покинути країну” після усунення командувача спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касема Сулеймані. 

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