Україна в міжнародних судах: у МЗС розповіли про стан кожної зі справ проти РФ

"На сьогодні захист інтересів України правовими засобами здійснюється в рамках трьох міждержавних справ України проти Російської Федерації", - повідомили в МЗС.

Так, за інформацією дипвідомства, захист українських інтересів відбувається, зокрема, в межах справи про застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному суді ООН (далі – МС ООН).

У МЗС зазначили, що у цьому процесі Україна заявляє, що:

Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом постачання зброї, надання фінансування, проведення тренування та надання інших форм допомоги збройним формуванням, у тому числі т.зв. ДНР та ЛНР і іншим пов'язаним з ними групам і окремим особам, які діють на території України.

РФ порушує вимоги Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та вчиняє дискримінаційні дії щодо татарського і українського етнічного населення в Криму з лютого 2014 року з метою закріплення російського домінування на півострові шляхом знищення конкуруючих культур.

Після проходження досудових етапів вирішення спору було підготовлено та подано Меморандум, який підтверджує порушення РФ положень названих вище Конвенцій.

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3-7 червня 2019 року в Гаазі відбулися усні слухання щодо Попередніх заперечень Росії стосовно юрисдикції МС ООН розглядати зазначену справу. 8 листопада 2019 року у відкритому судовому засіданні відбулося оголошення рішення щодо наявності юрисдикції у МС ООН по зазначеній справі, відповідно до якого усі попередні заперечення РФ були відхилені, що дозволило перехід судового процесу до наступної стадії – розгляд справи по суті.

МС ООН було надано час Росії для підготовки контрмеморандуму до 8 грудня 2020 року.

Окрім того, нагадали дипломати, захист українських інтересів відбувається в рамках спору в Арбітражному трибуналі, сформованому відповідно до Додатку VII Конвенції ООН з морського права 1982, між Україною та Російською Федерацією стосовно прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

Позовні вимоги України стосуються прав України у прилеглих до Криму морських зонах.

"Україна в рамках зазначеної справи просить Арбітражний трибунал припинити порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права та підтвердити права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці, в тому числі і зобов’язати Російську Федерацію поважати суверенні права України в своїх водах, зупинити крадіжку українських ресурсів, а також виплатити компенсацію за завдану шкоду", - зазначили в МЗС.

У пресслужбі нагадали, що 14 вересня 2016 року МЗС направило до Російської Федерації повідомлення про арбітраж, позов, а також підстави, на яких він базується, відповідно до Конвенції ООН з морського права. 22 грудня 2016 року було сформовано Арбітражний трибунал, який розглядатиме справу Україна проти РФ.

Після подання Україною Меморандуму до Арбітражу (19 лютого 2018 року) з 19 травня 2018 року по 27 листопада 2018 року здійснювалися письмові подання сторін до Арбітражу стосовно наявності юрисдикції: заперечення Росії щодо наявності юрисдикції та відповіді-коментарі України з наведенням змістовних доказів наявності юрисдикції у Арбітражу розглядати справу.

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10-14 червня 2019 року в Гаазі відбулись усні слухання Попередніх заперечень РФ щодо наявності юрисдикції. Рішення Арбітражу щодо наявності юрисдикції розглядати справу по суті очікується до кінця 2019 року – початку 2020 року.

Захист інтересів України також відбувається в межах справи проти РФ щодо затримання трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів в Арбітражному трибуналі, сформованому відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права.

Так, 25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила Росію, що вона розпочинає обов'язковий арбітраж відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів для України з метою звільнення її військово-морські кораблів та 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, зважаючи на терміновість ситуації та необхідність негайного звільнення наших моряків та військово-морських суден.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація мала негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

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У МЗС зауважили, що, незважаючи на обов'язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього Наказу як "речові докази у кримінальному процесі".

"Слід зазначити, що звільнення наших моряків в рамках обміну (07 вересня 2019 року) та повернення суден (18 листопада 2019 року) майже через 6 місяців після прийняття Наказу ITLOS та через 358 днів після їх незаконного захоплення жодним чином не впливає на розгляд справи щодо імунітетів військових кораблів та членів їх екіпажів по суті в Арбітражному трибуналі, сформованому відповідно до Додатку VII Конвенції ООН з морського права", - зауважили у міністерстві.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі стосовно порушення РФ імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейської палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені часові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу. Відповідно до Регламенту, Україні надано час для підготовки свого Меморандуму протягом строку не більше 6 місяців.

Як повідомляв УНН, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час брифінгу щодо винесеного 8 листопада Міжнародним судом ООН рішення стосовно юрисдикції у справі "Україна проти Російської Федерації" озвучила вартість судових розглядів проти Росії на міжнародних майданчиках.